Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu

Mayıs ayına göre enflasyonun gerilediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verisinin son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesinin hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim verilerini duyurdu.Buna göre yıllık enflasyon yüzde 48,58 oldu.Konuya ilişkin ilk değerlendirme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.X hesabından bir paylaşım yapan Şimşek, enflasyondaki gerilemeye dikkat çekti.Şimşek şu ifadeleri kullandı:'Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu.Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti.Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor.Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli.'