Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti!

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğramıştı. Gelen son dakika bilgisine göre ise Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sularında Balışeyh TOKİ bölgesinde meydana geldi. Başkan Şen, arabasıyla seyir halindeyken yeğeni E.Ş. tarafından ateş açıldı. Saldırı sırasında Şen'in yanında bulunan şoför-koruması Ömer Şengül yaralandı. Ayrıca, olay yerinde bulunan Koray Kaya ve Mikail Çelikkol da saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Gelen son dakika bilgisine göre ise Başkan Hilmi Şen ile koruması Ömer Şengül hayatını kaybetti.Diğer yaralılar Koray Kaya ile Mikail Çelikkol ise Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi görüyor. Olay sonrası güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına alarak geniş çaplı bir inceleme başlattı. Saldırının ardından zanlı E.Ş., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 30 boş kovan bulundu.