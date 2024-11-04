YKS'de yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı ile ÖSYM Başkanı bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Tekin ve ÖSYM Başkanı Ersoy yeni müfredata uygun YKS hazırlığı için bir araya geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan 'beceri örgüsü' temelli müfredata geçiş yapılmasının ardından 4 yıl sonraki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.Bu kapsamda, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıldan itibaren lise 9. sınıflarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu öğrencilerin 4 yıl sonra gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT ve AYT oturumlarındaki sorularının yeni müfredatla uyumlu hale getirilerek hazırlanması konusu istişare edildi.Yeni müfredat doğrultusunda yapılacak YKS için MEB ve ÖSYM işbirliğinde yürütülen ve alan uzmanlarının katıldığı çalıştayların sonuç raporlarının değerlendirildiği görüşmede, planlanan diğer çalışmalar da ele alındı.Kabulde, şu anda 10, 11 ve 12. sınıf olan öğrencilerin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden önceki müfredat dahilinde YKS'ye girecekleri ve bu öğrenciler için herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği de belirtildi.Öte yandan, 2025 yılında yapılacak Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsam ve içeriği hakkında da değerlendirmeler yapıldı.Görüşmede, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de yer aldı.