TÜİK, Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyonun düşmesi beklentisi ve maaş zammına etkisi nedeniyle Türkiye’de tüm gözler, açıklanacak ekim enflasyon verisine odaklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu.Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.