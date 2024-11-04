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Beyaz Gazete
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TÜİK, Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK verilerine göre enflasyon ekimde, aylık yüzde 2,88 artarak yıllık 48,58 oldu. Böylece yıllık enflasyon, TCMB faizi oranının altında kalmaya devam etti.

TÜİK, Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı
Ekleme: 4.11.2024 - 10:06 Güncelleme: 4.11.2024 - 10:16 / Editör: Atilla Özbir
TÜİK, Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı
Enflasyonun düşmesi beklentisi ve maaş zammına etkisi nedeniyle Türkiye’de tüm gözler, açıklanacak ekim enflasyon verisine odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.

TÜİK, Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı