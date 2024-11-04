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Mersin'de terör operasyonu: 6 gözaltında

Mersin'de jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 6 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda ekipler çok sayıda materyale ve dokümana el koydu.

Ekleme: 4.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 4.11.2024 - 15:51 / Editör: Fehmi Öztürk
Mersin'de terör operasyonu: 6 gözaltında
Türk güvenlik güçleri hem sınır içinde hem de sınır dışında teröre göz açtırmıyor. Mehmetçik PKK’nın inine girmeye devam ediyor. Mersin’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütü ile iltisaklı olup terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheli tespit etti.

6 GÖZALTI
Şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 şahsı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu.

Yakalanan şüpheli şahıslar, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.