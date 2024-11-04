Mersin'de terör operasyonu: 6 gözaltında

Türk güvenlik güçleri hem sınır içinde hem de sınır dışında teröre göz açtırmıyor. Mehmetçik PKK’nın inine girmeye devam ediyor. Mersin’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütü ile iltisaklı olup terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheli tespit etti.Şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 şahsı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu.Yakalanan şüpheli şahıslar, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.