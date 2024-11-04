Gaziantep'te feci kaza: Karı koca kazada can verdi

Karkamış ilçesinde meydana gelen olayda Soylu mahallesi yolu üzeri sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz bilinmeyen iki araç çarpıştı. Araçların ağır hasar aldığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Karkamış ve Nizip Devlet Hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan Yusuf (83) ve Zirife Ateş (78) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.