İETT otobüsü taksi ve otomobile çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı!

Korkunç kaza İstanbul Bayrampaşada yaşandı. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Sürücüye yardım etmek için yolda duran taksi ve otomobile ise İETT otobüsü çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ağır yaralanan taksi şoförü hastanede hayatını kaybetti...

Feci kaza, saat 07.00 sıralarında Bayrampaşa - Vatan Caddesi istikametinde Sağmalcılar Metro durağı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 34 GVC 822 plakalı motosikletle seyir halinde olan sürücü dengesini kaybederek düştü. Motosiklet sürücüsüne yardım etmek için duran 34 TDF 35 plakalı taksi ve 34 BF 8949 plakalı otomobile arkadan gelen İETT otobüsü çarptı.Kazada motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü Murat Çalışır ağır yaralandı. 4 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksi şoförü Murat Çalışır, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri Ankara istikametinde 3 şeridi trafiğe kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı...