Kartal Belediyesi işçilerin taleplerini vermedi: İşçiler greve gidince Kartal çöp içinde kaldı!

Kartal Belediyesi ile belediyede işçilerin örgütlü bulunduğu Genel İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler greve gitti. Kartal'da çöpler toplanmayınca caddede çöp yığınları oluştu.Bir süredir Kartal Belediyesi ile belediyede işçilerin örgütlü bulunduğu Genel İş Sendikası arasından toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapılıyordu.Ancak Kartal Belediyesi'nin işçilerin taleplerine yanaşmaması sonrasında işçiler grev kararı aldı. Belediye binasına uyarı amaçlı asılan grev kararına rağmen işçiler bir sonuç elde edemedi.PAZAR YERİ ÇÖĞ YIĞININA DÖNÜŞTÜKartal Belediyesi'nin işçilerin taleplerine ve grev kararına karşı olumlu bir adım atmaması üzerine işçiler grevi uygulamaya koydu.İstanbul Kartal'da çöp dağları yükseliyor... Kötü koku vatandaşları bezdirdi!Grevin ilk adımı da Çarşamba günleri Kartal Atalar Mahallesi Halit Paşa Caddesi'nde kurulan Pazar yerinin çöplerinin toplanmaması olarak atıldı.İşçilerin greve gitmesi sebebiyle çöpler toplanmadı. Gün ağırınca çöplerin cadde boyunca biriktiği ve yığın oluşturduğu görüldü.