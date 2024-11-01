İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere kentte geldi. Bakan Yerlikaya'yı GAP Havalimanında, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Eyyüpoğlu, Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa Büyükşehir belediye Başkan vekili Sait Ağan, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi ve bir çok kurum müdürü karşıladı.Yerlikaya, beraberindeki bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileriyle birlikte Şanlıurfa'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirecek. Bakan Yerlikaya, toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek.