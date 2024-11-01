Afyonkarahisar’da otluk alanda yangın çıktı
Şuhut ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi sonrasıormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın, kısa süreli paniğe sebep olduç
Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünde, otluk alandan henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek, alevlerin ormanlık alana sıçramasının önüne geçti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.