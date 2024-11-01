Afyonkarahisar’da otluk alanda yangın çıktı

Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın, kısa süreli paniğe sebep olduçŞuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünde, otluk alandan henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine bölgeye çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek, alevlerin ormanlık alana sıçramasının önüne geçti.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.