Sinop'ta otomobil ile okul servisi çarpıştı: 7 yaralı
Sinop'ta seyir halindeki otomobil ile okul servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ve servis sürücüsünün durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında İncedayı Mahallesi 3 Nolu Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü Kadir Göçgün'ün sevk ve idaresindeki 34 GIG 583 plakalı araç, 3 Nolu Sokak'tan geçerken; servis şoförü Mesut Kaymakçı'nın kullandığı 57 S 0189 plakalı okul servisi ise Meteoroloji Sokak'tan yola çıkarak yol kesişiminde çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucunda yaralanan 7 öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir Göçgün ve servis sürücüsü Mesut Kaymakçı'nın durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü Kadir Göçgün'ün sevk ve idaresindeki 34 GIG 583 plakalı araç, 3 Nolu Sokak'tan geçerken; servis şoförü Mesut Kaymakçı'nın kullandığı 57 S 0189 plakalı okul servisi ise Meteoroloji Sokak'tan yola çıkarak yol kesişiminde çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucunda yaralanan 7 öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir Göçgün ve servis sürücüsü Mesut Kaymakçı'nın durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.