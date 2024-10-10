Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı! 'Darbeci ruh hala gizli'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Darbeci ruhun halen anayasada gizli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Artık Türkiye'nin darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulma vakti gelmiştir" dedi.

TBMM Başkanı​ Numan Kurtulmuş​ Gazi Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, yeni anayasa​ çalışmalarına değindi ve kritik açıklamalarda bulundu.82 Anayasası'nın birçok siyasal ve toplumsal sorunların kaynağında büyük payı olduğunu belirten Kurtulmuş, darbeci ruhun anayasada hala gizli olduğunu söyledi.Artık Türkiye'nin 'darbelerin ürünü olan anayasadan kurtulma vaktinin geldiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Demokrasinin en büyük düşmanı imtiyaz ve istisnalardır. Bu anayasa yapım sürecinde imtiyaz ve istisnaların ortadan kaldırılması, demokratik kurumların millet anlayışı içerisinde yeniden gözden geçirilmesi demektir" ifadelerini kullandı.