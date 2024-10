MSB: 1 Ocak’tan bugüne kadar 2 bin 149 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ateş Serbest 2024 Faaliyeti’nin Seçkin Gözlemci Günü münasebetiyle Millî Mücadelemizde önemli rol oynayan Polatlı’da icra ettiğimiz Millî Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı’na hoş geldiniz.Bu vesileyle, Millî Mücadelemizin merkezi olan Ankara’nın başkent oluşunun 101’inci yılını da şimdiden kutluyor, başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.Kıymetli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla kara, deniz, hava ve siber alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün artırmaktadır.Bu kapsamda,Ateş Serbest 2024 Faaliyeti;- Kahraman ordumuzun ateş gücünün ulaştığı üstün seviyeyi ve personelimizin hedefe yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini göstermek,- Envanterdeki silah ve sistemlerini özellikle genç personele tanıtmak,- Kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla 8-11 Ekim tarihleri arasında Polatlı’da icra edilmektedir.Söz konusu faaliyette F-16 savaş uçağından taarruz helikopterine, Fırtına obüslerinden hava savunma sistemlerine, tanksavar silahlardan SİHA’lara, tanklardan keskin nişancı atışlarına kadar muhtelif çap ve tesirdeki sistemlerin atışları başarıyla gerçekleştirilmektedir.Diğer yandan,- Romanya’da Sarmis tatbikatı başarıyla icra edilmiştir.- Birleşik Arap Emirliklerinde Falcon Strike,- Yunanistan’da NATO Elektronik Harp Denemeleri,- Fransa’da Cutaway,- Pakistan’da Indus Shield,- Konya’da Millî Anadolu Ankası,- Aliağa’da Müşterek Hava Savunma,- Kırklareli’de Türkiye-Ürdün Tabur Görev Kuvveti Komuta Yeri,- Kocaeli’de Yıldırım Seferberlik tatbikatları gerçekleştirilmektedir.13-25 Ekim tarihleri arasında;- Yunanistan’da Aegean Seal Mayın Karşı Tedbirleri,- Güney Kore’de Çok Uluslu Mayın Harbi,- Almanya ve Belçika’da Steadfast Noon,- Edirne’de Yıldırım Seferberlik tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır.Ayrıca;Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayacak Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GEDİZ, TCG GÖKOVA ve TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu 5 Ekim’de İstanbul Boğazı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayarak Somali’ye seyrine başlamıştır.İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızı tahliye etmek ve insani yardım malzemelerini Lübnan halkına ulaştırmak maksadıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle görevlendirilen TCG SANCAKTAR ile TCG BAYRAKTAR gemilerimiz 9 Ekim’de Beyrut/Lübnan’a ulaşmıştır.300 ton insani yardım malzemesini dost ve kardeş Lübnan’a teslim eden ve vatandaşlarımızı alan gemilerimizin bugün (10 Ekim) Mersin’e ulaşması beklenmektedir.Tahliye kapsamında, gemilerimizin güvenliği için TCG GAZİANTEP, TCG SALİHREİS fırkateynleri ile TCG BARTIN ve TCG BANDIRMA karakol gemilerimiz de görev almaktadır.- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında, 2-5 Ekim tarihleri arasında İzmir’e,- Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait SANGRAM ile Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGERO gemileri tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında 30 Eylül-05 Ekim tarihleri arasında Mersin’e,- Norveç’ten dönüş seyrinde olan TCG ALEMDAR kurtarma gemimiz tarafından 6-8 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk’a liman ziyaretleri yapılmıştır.- İtalya Deniz Kuvvetlerine ait FEDERICO MARTINENGO tarafından 9-13 Ekim tarihleri arasında Aksaz’a liman ziyareti gerçekleştirilmekte olup,- NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’de görevli TCG AKÇAKOCA mayın avlama gemimiz tarafından 11-13 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan’a liman ziyareti yapılması planlanmaktadır.Öte yandan, 4-7 Ekim tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp kentinde düzenlenen Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) Balkan Ordulararası Yarı Maraton Şampiyonası’nda şampiyon olan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz.Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile,- Son bir haftada 42,- 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 1.113’ü Irak’ın, 1.036’sı Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2.149 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında; çok sayıda silah ve mühimmat ile muhtelif yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.Bu vesileyle, 9 Ekim’de şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.SURİYESuriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla 9 Ekim 2019’da başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın 5’inci yıl dönümünde; canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.HUDUT GÜVENLİĞİYoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda;- Son bir hafta içerisinde, 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 01 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11.679 olmuştur.- Son bir haftada engellenen 1.167 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 80.802’ye ulaşmıştır.Ayrıca, son bir hafta içerisinde Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 103 kilogram (Hatay: 2 kilo 290 g / Van: 100 kilo 689 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER3 Ekim’de Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ile Bakanlığımızda bir araya gelen Sayın Bakanımız;- 4 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Adana’da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024'e Komuta Kademesiyle ile birlikte katılmış, Azerbaycan Savunma Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile festival alanını ziyaret etmiş, vatandaşlarımızla bir araya gelmiştir.- 8 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen oturumda Ortadoğu’da yaşanan son gelişmeler kapsamında bilgilendirme yapan Sayın Bakanımız, 9 Ekim’de Portekiz’in Ankara Büyükelçisini kabul etmiştir.- Bugün Ateş Serbest Faaliyeti’nin Seçkin Gözlemci Günü’ne katılmakta olan Sayın Bakanımız, yarın resmî ziyarette bulunmak üzere Kosova’ya gidecek; bu kapsamda,10 Ekim 2023 tarihinde komutasını devraldığımız Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin İtalya’ya devir-teslimi dolayısıyla icra edilecek törene katılacaktır.Bir yıl boyunca üstlendiğimiz KFOR Komutanlık görevi; NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflıkla yerine getirilmiştir. Ayrıca İtalya’nın Komutanlığı döneminde, Komutan Yardımcılığı görevi ülkemizce yürütülecektir.Sayın Bakanımız, 17-18 Ekim tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na iştirak edecektir.KADEX 2024 Savunma Fuarı için Güney Kore’ye giden Millî Savunma Bakan Yardımcımız Bilal Durdalı, fuar kapsamında Kamboçya Kraliyet Ordusu Komutanı ile bir araya gelerek askerî eğitim ve savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştur.Türkiye ile Yunanistan arasında “Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı” kapsamında Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyet 10-11 Ekim tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret etmektedir.Gazze’de bir yılı aşkın süredir katliamlarına devam eden İsrail’in Lübnan’a da saldırması bölgemizin daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalması ihtimalini ortaya çıkarmıştır.İsrail’e destek olanların, masum insanların katledilmesi başta olmak üzere, yaşanan insan hakları ihlallerinin sorumlusu olduğu unutulmamalı; uluslararası toplum, İsrail’in saldırganlığına son verecek adımların atılması için gerekli tedbirleri almalıdır.Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarına da başarıyla devam edilmektedir.Bu kapsamda;Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, modernizasyon faaliyetleri tamamlanan M60T tankının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.2 - 6 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzenlenen, Bakanlık olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katıldığımız ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST Akdeniz başarıyla gerçekleştirilmiştir.Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.- 26 Eylül’de başlayan “Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2024 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini” ile,- 30 Eylül’de başlayan “Millî Savunma Bakanlığı Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Sözleşmeli Er Temini” başvuruları 13 Ekim’e,- 2 Ekim’de başlayan “Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek üzere 2024 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini” başvuruları ise 20 Ekim’e kadar sürecektir.Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;- Sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına,- Tüm terör örgütleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadeleye,- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına,- Uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesine,- Geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.