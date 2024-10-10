Ağustos ayı işsizlik oranı açıklandı!

İşsizlik oranı Ağustos ayında da gerileyerek yüzde 8,5 seviyesine indi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,4 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,7 oldu. Bu oran erkeklerde %67,1 iken kadınlarda %32,6 olarak gerçekleşti.İşgücü 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak %54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,1 iken kadınlarda %36,8 oldu.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,8, kadınlarda ise %21,4 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak %27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,7 olarak tahmin edildi.