Kardeşler arası miras paylaşımında yeni dönem! Tapudaki o şart kalktı

Miras hukukuyla ilgili önemli değişiklikler yaşandı. Yapılan düzenleme ile birlikte miras paylarının kardeşlere devri artık daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Bu değişiklik, mirasçılar arasındaki süregelen hukuki süreçleri hızlandıracak ve mirasın paylaşılması konusunda daha etkili bir çözüm sunacak.Babasından ve diğer aile büyüklerinden kalan mirasla ilgili önemli bir değişiklik yaşandı. Artık miras paylarının kardeşler arasında devri süreci daha hızlı hale geldi.Hisseli tapu sahipleri için tapu satışı çözüm yollarını araştırırken, yeni düzenlemeyle birlikte hisseli tapuların devri daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.Kardeşler arasında miras paylaşımı konusunda anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla getirilen düzenleme ile artık yazılı olarak yapılan anlaşmalar geçerli olacak.Karşılıklı olarak imzalanan anlaşmaların noter onaylı olmasına gerek kalmayacak, bu da miras paylaşımlarını kolaylaştıracak.Hisseli tapu almak isteyen vatandaşlar için ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanarak sınırlar belirlenecek ve parseller tespit edilecek. Bu süreç, hisseli tapu sahipleri için daha şeffaf bir satın alma sürecini beraberinde getirecek.Miras kalan bir evin kardeşlere devri için artık yazılı bir sözleşme yeterli olacak. Hisseli tapuların satışında ise hissedarların ortak karar alması ve tapu devri işlemlerine bizzat katılması gerekecek.Ayrıca, hissedarlar tüm işlemleri bir avukat aracılığıyla gerçekleştirebilecek ve vekâlet verme seçeneğinden de faydalanabilecekler. Yapılan satış işlemlerinden sonra hisse sahiplerine düşen paylar ödenecek ve tapuda tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması, işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için önem arz edecek.Hisseli tapu devri konusundaki yeni düzenlemeler, miras işlemlerini daha etkili ve hızlı bir hale getirmeyi amaçlıyor.