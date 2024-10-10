  • USD: 34,16 - 34,22
  • EURO: 37,37 - 37,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

DEM Parti il başkanı da gözaltında: Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı

Iğdır’da, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, patlayıcıya gübre temin eden kişi olduğu bildirildi.

DEM Parti il başkanı da gözaltında: Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı
Ekleme: 10.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:39 / Editör: Atilla Özbir
DEM Parti il başkanı da gözaltında: Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı
Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te, Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında alçak PKK'lı teröristler tarafından önceden kurulan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı.

DEM Parti il başkanı da gözaltında: Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı

Saldırıda 13 polis memuru şehit oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan biri muhtar, 2 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.S.'nin patlayıcıya 5 ton gübreyi temin ettiği belirlendi.

DEM BİNASINDA ARAMA

Bu arada sabah erken saatlerde DEM Parti il binasına giden polis arama yapıyor. Parti binasının bulunduğu Karadeniz Sokak'ı giriş çıkışlara kapatan polisin araması devam ediyor.

DEM Parti il başkanı da gözaltında: Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı

DEM Parti il başkanı da gözaltında: Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı