İslam Memiş duyurdu! 'Takip edemedim, geç kaldım diyordunuz ya...'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş hareketli bir dönem geçiren gram altınla ilgili beklenen duyuruyu yaptı.

Bir süredir istikrarsız bir şekilde bir çıkıp bir düşen gram altını almak için bekleyen yatırımcılar bir türlü karar veremiyordu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bir tweet atarak beklenen anın geldiğini söyledi.Memiş tweet'inde 'Gram altın 3.100 liraydı ya işte o şuan 3.015 liraya geriledi. 'Unuttum, takip edemedim, geç kaldım' diyenlere duyurulur.' diye yazdı.