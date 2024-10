Şehit babasına hakaret eden Can Ataklı’ya 10 ay hapis cezası

Pençe-Kilit bölgesinde 12 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Türkiye şehitlerini ebediyete uğurladı. Gazeteci Can Ataklı ise şehit babasına hakaret etti. Ataklı Youtube yayınında 'Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?' ifadelerini kullanmıştı.3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Ataklı hakkında yürütülen soruşturma sonunda 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti.KARAR DURUŞMASIİstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Memur-Sen avukatı Ahmet Günenç, Şehit yakınları ve Gaziler Derneği avukatı İbrahim Göğsu ve Can Ataklı'nın avukatı duruşmada hazır bulundu. Can Ataklı ise sağlık sorunları olduğu iddiasıyla duruşmaya katılmadı.'YARGILAMAYI UZATMAYA YÖNELİK'Ataklı'nın avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığını söyleyerek beraat talep etti. Memur-Sen ve bakanlık avukatları, Can Ataklı'nın duruşmaya gelmemesinin, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu, yargılama uzatılarak toplumda cezasızlık algısının oluşturulduğunu öne sürerek Ataklı hakkında yakalama kararı çıkarılmasını ve duruşma arasında savunmasının alınmasını talep etti.SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DEĞİNİLDİAtaklı'nın avukatı ise müvekkilinin hala hastanede yatışının devam ettiğini söyledi. Me-mur Sen avukatı Ahmet Günenç söz alarak Can Ataklı'nın sosyal medya üzerinden aktif olarak paylaşımlarda ve yayınlarda bulunduğunu, hastalığının inandırıcı olmadığını ifade etti.10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİDava hakkındaki kararını açıklayan mahkeme, Can Ataklı'nın üzerine atılı 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunun yasal unsurlarının oluştuğunu kaydederek 10 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanığın cezasının ertelenmesine karar verdi.