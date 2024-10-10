Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde Çember-23 operasyonu

Güvenlik güçleri peşlerini bırakmıyor! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son 1 haftadır "Mahkemelerimizce hapis cezasına yönelik yakalama​ kararı verilen şahıslara" düzenlenen “Çember-23" operasyonlarında 4139 kişinin yakalandığını duyurdu.İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;"81 ilde mahkemelerce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen şahıslara yönelik “Çember-23” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 4 bin 139 şahıs yakalandı. Şahısların 4 bin 60’ının 0-5 yıldır, 51’inin 5-10 yıldır ve 28’inin ise 10 yıl üzeri aranmakta olduğu tespit edildi. Bu şahısların; 700’ü hırsızlıktan, 140’ı dolandırıcılıktan 360’ı yağmadan, 50’si cinayetten 106’sı cinsel suçlardan, 721’i narkotik suçlarından, 49’u terör suçlarından, 448’i KOM (Kaçakçılık, Organize) ve bin 565’i diğer suçlardan arandığı belirtildi."