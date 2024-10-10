Instagram hesabınız her an kapanabilir! Sebebi ise...

Sosyal platform devi Meta'nın Instagram uygulaması, dünya çapındaki kullanıcılarını etkileyen çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. Şirket, uygulamanın algoritmasında yaşanan garip bir hata hasebiyle bazı kullanıcı hesaplarını durup dururken kapattı. Üstelik bu sorun yalnızca sıradan kullanıcıları değil, Instagram'ın patronu Adam Mosseri'yi bile etkiledi.The Verge'in haberine göre Instagram, hesap kapatma işlemlerini iki gerekçeyle yaptı: Bazı hesapları, öyle olmadığı halde 13 yaşından küçük olarak algıladı (Instagram'ı kullanmak için minimum yaş gereksinimi 13), diğer bir grup kullanıcı ise paylaşımlarında yer alan bağlantılar nedeniyle hesaplarının kapatıldığını iddia etti.Adam Mosseri, konuyla alakalı yaptığı açıklamada,, Instagram geliştirici ekibinin sorunu tespit ettiğini ve çözüm için çalışmalara başlandığını duyurdu. Ancak Mosseri, bu can sıkıcı durumun ne zaman sona ereceği hakkında net bir bilgi paylaşmadı.Bazı kullanıcılar, Instagram tarafından '13 yaşından küçük' olarak algılanıp hesapları kapatıldıktan sonra yetişkin olduklarını kanıtlamak için Instagram'a kimliklerini gönderdiklerini, ancak reddedildiğini belirtti. Hal böyle olunca hesaplarının açılmadığını bildirdi.Geçtiğimiz günlerde, Google da bazı YouTube kanallarını sebepsiz yere silmişti. Kullanıcılar, YouTube ve YouTube Müzik'te kayıtlı olan verilerine erişemediklerini belirterek şirketi eleştiri yağmuruna tutmuştu. Google da mağdurlardan özür dileyerek sorunu kısa bir süre içinde düzelteceğini açıklamıştı.