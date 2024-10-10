Android telefonlara efsane özellik: Sesli komutlarla WhatsApp mesajı gönderilebilecek

Google, bu yıl başlattığı yapay zeka destekli Gemini​ asistanını Android​ ekosistemine entegre etmeye devam ediyor. Google Asistan'ın yerini alan Gemini, başlangıçta birçok temel özelliği sunamıyordu. Ancak şirket, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda eksik özellikleri hızla tamamlamaya başladı. Son olarak teknoloji devi, WhatsApp​ için Gemini uzantısını test etmeye başladı.Google'ın Android için Gemini uzantıları üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu uzantılar, kullanıcıların 'Google Asistan Eylemleri' ile daha önce gerçekleştirebildiği işlemleri artık Gemini üzerinden yapabilmelerini sağlıyor. Örneğin kullanıcılar, sesli komutla bir kişiye WhatsApp mesajı göndermek için Gemini'ı kullanabilecek. Spotify ve Google Mesajlar uygulamaları için de entegrasyon söz konusu.Sızıntıya göre, Gemini daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla kullanıcının hangi görevlerde hangi uzantıları kullandığını öğrenebilecek. Örneğin belirli bir kişiyi aramak ya da mesaj göndermek istediğinizde Gemini bu işlemi Google Asistan'a kıyasla daha hızlı gerçekleştirecek.Bu yeni uzantılar hâlâ test aşamasında olmasına rağmen, sızıntıyı yapan 'Assemble Debug' isimli kaynak, Android için Google uygulamasının beta sürümünde (15.40.31.29) uzantıları etkinleştirmeyi başardı. Henüz Google'dan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yeni özelliklerin yakın zamanda kullanıcılarla buluşması bekleniyor.Sesli komutlarla mesaj gönderme özelliği iPhone'da da var. 'Hey Siri' diyerek Siri'yi çağırıp, ardından 'Murat'a WhatsApp'tan 'Akşam maça gelmeyi unutma' yaz' komutunu verdiğinizde, asistan mesajı gönderiyor.