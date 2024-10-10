İsrail okulu vurdu: Çok sayıda ölü var!

Son dakika haberleri: İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Rufeyde Okulu'na düzenlediği saldırıda 20 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli öldü. Sağlık kaynakları güneydeki Han Yunus kentinin doğusundaki Fuhari bölgesinde, İsrail'in "Amur" ailesine ait bir evi hedef aldığı saldırıda, 3'ü çocuk, 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Aynı kaynağa göre, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla kasabasında, İsrail'in bir ay önceki saldırısında yaralanan bir kadın ile Huzaa kasabasında birkaç gün önceki saldırılarda yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.Görgü tanıkları da Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi ve Tevam bölgelerinde şiddetli patlamaların meydana geldiğini ve İsrail savaş uçaklarının Saftavi mezarlığı yakınlarındaki bir evi bombaladığını aktardı.Tanıklar, İsrail'in insansız hava araçlarının Saftavi Mahallesi'nin ana caddesine yoğun ateş açtığını ve batıda Tevam Kavşağı'nda konuşlanan askeri araçlardan da ateş açıldığını bildirdi.AYRINTILAR GELİYOR