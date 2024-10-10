İsrail’den Hizbullah duyurusu: İstihbaratçı “Golan Tepeleri” üyesi öldürüldü

İşgalci İsrail ordusu, çarşamba günü Suriye'nin Kuneytra bölgesinde Hizbullah'ın 'Golan Tepeleri' üyesi Adham Jahout'u etkisiz hale getirdiğini duyurdu.İsrail ordusu, Jahout'un rolünün Suriye rejim kaynaklarından gelen bilgileri Hizbullah'a iletmek ve Suriye cephesinde toplanan istihbaratı ileterek Golan Tepeleri'nde İsrail'e karşı operasyonları kolaylaştırmak olduğunu aktardı.İsrail, 1967 Ortadoğu savaşında Golan Tepeleri'ni işgal edip bölgeyi ilhak etmişti, ancak bu hamle çoğu ülke tarafından tanınmadı.Suriye devlet televizyonu, İsrail'in Suriye'nin Humus kentindeki bir sanayi bölgesini ve Hama kenti yakınlarındaki kırsalda bulunan bir askeri tesisi hedef alan hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Saldırılar sadece maddi hasara yol açtı.Suriye televizyonu, sanayi sitesi müdürü Amir Halil'in aktardığına göre, saldırıların Humus'taki bir otomobil üretim tesisini hedef aldığını ve yangına yol açtığını ifade etti.Suriye'nin Dera kentinde de patlama sesleri duyulduğu ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.İsrail ordusu çarşamba günü, Kızıldeniz üzerinde İsrail'e yaklaşan ancak İsrail topraklarına girmeyen bir insansız hava aracını engellediğini duyurdu. Bu açıklama, Irak'taki İslami Direniş'in İsrail'in Eilat kentini insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıklamasından birkaç dakika sonra gerçekleşti.