Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balkanlara önemli ziyaret: Sırbistan ve Arnavutluk liderleri ile bir araya gelecek

Lider diplomasisi ile krizlerin çözümünde kritik rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanların da barış ve huzur içinde kalması için sürekli görüşmeler gerçekleştiriyor. Erdoğan, bugün ve yarın Arnavutluk ile Sırbistan'ı ziyaret edecek. Erdoğan'ın Sırbistan Devlet Başkanı Alexandar Vucic görüşmesinde Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinin de masada olması bekleniyor. Türkiye, her daim sorunların diyalog yoluyla çözülmesini desteklerken, yardım talep edildiğinde tüm imkânlarıyla yapıcı ve tarafsız bir anlayışla gereken katkıyı veriyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde İsrail'in saldırganlığı ve savaşı bölgeye yayma girişimlerine ilişkin gelişmeler de gündeme gelecek. Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğinin gelişmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik adımlar ele alınacak. Türkiye ile Sırbistan arasında 5 milyar dolar, Arnavutluk ile 2 milyar dolarlık ticaret hedefi bulunuyor. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geçtiğimiz ay sonu gittiği New York'ta iki liderle de bir araya gelmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yıldır her temasında İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme karşı Türkiye'nin tutumunu muhataplarına aktararak uluslararası mecralarda işlenen insanlık suçlarının cezasız kalmaması için çaba harcıyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın Sırbistan ve Arnavutluk temaslarında bu konunun gündeme gelmesi öngörülüyor. Diğer taraftan Ukrayna savaşında adil barışa giden yolda adımlar atılması için de çalışmalar sürüyor. Erdoğan'ın Türkiye'nin yakın coğrafyasında ve dünyada istikrar bağlamındaki samimi tutumu diğer devlet başkanları tarafından da takdirle karşılanıyor.Türkiye- Sırbistan ilişkileri son dönemlerde en yüksek seviyeye ulaştı. Erdoğan, son olarak Balkan turu çerçevesinde 6-7 Eylül 2022 tarihlerinde Sırbistan'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında İş Forumu düzenlendi; kimlikle seyahat, yatırımların karşılıklı teşviki-korunması, orman yangınlarıyla mücadele, ileri teknolojiler, dijital devlet, medya-iletişim, radyo-televizyon alanlarında 7 anlaşma imzalandı.Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Kosova ile Belgrad arasında tansiyon yükselmiş, Türkiye başta olmak üzere uluslararası toplu taraflara itidal çağrısı yapmıştı. Türkiye, geçen yıl NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini bir yıl süreyle başarıyla sürdürdü. Yarın görevin İtalya'ya devredilmesi planlanıyor. Ankara, bölgede tansiyonun yeniden yükselmemesi için taraflarla temaslarda bulunuyor.Türkiye Arnavutluk'u da Balkanlar'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak görüyor. Bu kapsamda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile sık sık bir araya geliyor. Rama Şubat ayında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Burada Erdoğan, Türkiye'nin Arnavutluk'un kalkınmasına verdiği önemi, Arnavutluk halkının refahının artırılmasına yönelik desteğini bir kez daha vurguladı. Erdoğan, 'Türkiye ve Arnavutluk, Balkanlar'ın barış ve istikrarının korunmasına katkı sağlayan iki NATO müttefikidir. Arnavutluk'la Balkanlar'a ilişkin diyaloğumuzu yoğunlaştırarak devam ettireceğiz' ifadelerini kullandı.