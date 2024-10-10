İsrail ordusunda panik büyüyor! İran’a katliam tehdidi: Netanyahu harekete geçti

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Başçavuş Ronny Ganizate'nin öldüğünü belirtirken, bölgede hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 12'ye yükseldi.İsrail'in Lübnan'da sürdürdüğü saldırılar aralıksız devam ederken, bölgedeki yıkım günden güne daha da korkutucu seviyelere ulaşıyor. Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ve sınır bölgesinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusuna karşılık verirken, yoğun çatışmalar yaşanıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Alon Tugayı 5030. Taburu'ndan Başçavuş Ronny Ganizate'nin öldüğü belirtildi. Açıklamada, bir başka askerin de aynı çatışmada yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.Ganizate'nin ölümüyle birlikte Lübnan'da ve sınırda yürütülen operasyonlarda hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 12'ye yükseldi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidini yineleyerek, İsrail'in 'ölümcül, hassas ve şaşırtıcı' bir saldırı gerçekleştireceğini savundu.The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail ordusunun İstihbarat Direktörlüğü bünyesindeki Birim 9900'ü ziyaretinde İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.Gallant, İsrail saldırdığında İran'ın 'başına ne geldiğini veya nasıl geldiğini anlamayacağını' öne sürerek, saldırının 'ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı' olacağı tehdidinde bulundu.Tüm askeri komuta kademesinin İran'a saldırı konusuna odaklanmış durumda olduğunu söyleyen Gallant, İran'ın geçen hafta düzenlediği saldırının 'agresif' olduğunu ancak hatalı oldukları için 'başarısız' olduğunu savundu.İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. İsrail Başbakanlık Ofisinin X hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun ekibiyle Biden ile telefonda görüştüğü bilgisiyle bir fotoğrafa yer verildi.Öte yandan, İsrail basını, görüşmenin tamamlandığını ve 50 dakika sürdüğünü bildirdi.Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin değerlendirmeler yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, görüşmenin 'doğrudan' ve 'verimli' bir görüşme olduğunu kaydetti.Görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü belirten ve fazla detaya girmeyen ABD'li Sözcü, 'Başkan ile İsrail Başbakanı arasındaki görüşmede tabii ki birçok konuyu ele aldılar, birazdan yazılı açıklama yapacağız. İsrail ile, İran'ın son saldırısına nasıl karşılık verecekleri hakkında görüşmeye devam edeceğiz.' dedi.Jean-Pierre ayrıca, Biden'ın kapalı kapılar ardında Netanyahu hakkında küfürlü ifadeler kullandığı iddiasını içeren ve ABD'de 15 Ekim'de piyasaya çıkacak Bob Wodward'un kitabı hakkında da yorum yapmaktan kaçındı. Jean-Pierre, Biden'ın Netanyahu için küfürlü ifadeler kullanıp kullanmadığı sorusuna, 'Herhangi bir şeyi doğrulayamam.' cevabını verdi.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu görüşmeye ilişkin görüşü de sorulan Beyaz Saray Sözcüsü, o konuda da bir yorum yapmayacağını ifade etti.