Bu kan grubu sahipleri dikkat! Covid-19'un yeni tehlikesi keşfedildi

Araştırmacılar, 2020 yılında Covid-19​ testi pozitif çıkan 11 binden fazla kişiyi ve hastaneye yatış gerektiren yaklaşık 3 bin kişiyi inceledi. Bu kişilerin verileri, aynı zaman diliminde Covid-19 geçirmeyen 222 binden fazla kişiyle karşılaştırıldı.Araştırma, 2020 yılında Covid-19 geçiren kişilerin, Covid-19'a yakalanmamış olanlara kıyasla üç yıl boyunca kalp krizi​, felç​ veya ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu gösterdi. Özellikle hastaneye yatışı gerektiren ağır vakalarda bu risk, üç kattan daha fazla artış gösterdi.Hastaneye yatmış kişilerde, Covid-19'un gelecekteki kalp krizi ve felç riskini, şeker hastalığı veya periferik arter hastalığı kadar artırdığı tespit edildi. Ayrıca, araştırmaya göre, Covid-19 enfeksiyonunun kalp üzerindeki etkileri zamanla azalmadı ve bu durumun yalnızca Covid-19'a özgü olduğu belirtildi.Araştırmacılar, Covid-19'un kalp damar sistemi üzerindeki uzun süreli etkilerini tam olarak açıklayabilmiş değiller. Virüsün, kan damarlarının duvarlarını enfekte edebildiği ve arterlerde plak oluşumuna neden olabildiği biliniyor. Bu plakların zamanla yırtılarak kalp krizi veya felce yol açabileceği düşünülüyor.Araştırmacılar, Covid-19'un uzun vadeli kalp sorunlarına neden olma mekanizmasını araştırırken, kan gruplarının da bu riskte rol oynayabileceğini keşfettiler. A, B veya AB kan grubuna sahip kişilerin, Covid-19 sonrası kalp krizi veya felç geçirme riskinin, O kan grubuna sahip kişilere kıyasla daha yüksek olduğu bulundu. Ancak O kan grubuna sahip kişilerde de risk tamamen ortadan kalkmadı.Çalışma, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatan ancak düşük doz aspirin kullanan kişilerde, kalp krizi veya felç riskinin artmadığını gösterdi. Bu da riskin azaltılabileceğine işaret ediyor.Çalışma, Covid-19 aşısının kalp hastalığı riskini nasıl etkilediğini incelememiş olsa da, araştırmacılar aşının koruyucu olabileceğini düşünüyor. Aşıların, enfeksiyonun şiddetini hafifletme eğiliminde olması bu düşünceyi destekliyor.Araştırmacılar, Covid-19 geçiren herkesin, özellikle hastaneye yatış gerektirmişse, kalp sağlığına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.