Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bursa'da konuştu: Darbe anayasasıyla ülke yönetmek demokratik bir ülkeye yakışmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mudanya Üniversitesinin 2024-2025 Akademik Yıl Açılışı ile Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası Açılış Törenine katılmak üzere Bursa'ya geldi.Burada kürsüye çıkan Bakan Tunç yaptığı konuşmada, "Ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması önemliydi. Yüksek standartlı demokrasi içerisinde darbe anayasasında düzenlemeleri hayata geçirdik. Demokratik hukuk devletine daha uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapıldı. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına başladık. Gençlerimizin omuzlarında. Asıl inşa sürecini gençlerimiz yapacak. Gençlerimize güveniyoruz. Darbe anayasasıyla ülke yönetmek demokratik bir ülkeye yakışmaz. Sorunlarımızı da çözeceğiz. Başka bir ülke olsa yaşadığımız zorlukların altında kalırdı. Enflasyon tekrar çift haneye yükseldi fakat ekonomi yönetimimiz bunun da üstesinden gelecek. Olumsuz tabloyu olumluya çevirmek için devam ediyoruz. Temel hak ve özgürlüklerin öne alındığı bir anayasayla devam etmeliyiz. Yeni anayasasıyla, hak ve adaleti savunmasıyla, birlik beraberliğimizi bozmadan, üniversitelerimizin yol göstericiliğiyle Türkiye daha da çok ilerleyecek" dedi.Türkiye'nin adalet sistemi hakkında açıklamlarda bulunan Bakan Tunç, "Ülkemizin adalet sistemi tesisi noktasında çok mesafe aldık. Bugün geçmiş dönem sıkıntılarının hiç birisi yok. Temel hak ve özgürlük alanının genişletilmesi için önemli mesafe kat ettik. Ülkemiz terörle mücadele eden bir ülke. Yanıbaşımızda terör örgütü kurulmaya çalışılıyor. Diğer yandan darbecilerle de mücadele sürecimiz yargı alanında devam ediyor. Terörle mücadele ederken iktidar ve muhalefetle bir olmamız gerekiyor. Çağın ihtiyaçlarına uygun haline getirilmesinin gayreti içerisindeyiz. Toplum gelişiyor, ihtiyaçlar çeşitleniyor, teknoloji gelişmesiyle yeni yeni suçların oluşması yeni ihtiyaçları da doğuruyor. Toplumun huzurunu bozan suç şebeke ve örgütlerine fırsat vermeyeceğiz" dedi.