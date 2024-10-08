Saadet Partisi kurucusu Recai Kutan ebediyete uğurlandı: Törene Başkan Erdoğan da katıldı
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, dün 94 yaşında hayatını kaybetti. Recai Kutan için Ankara'daki Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından ve Milli Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'dan üzücü haber geldi.
Kutan, 94 yaşında tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Dün 94 yaşında hayatını kaybeden Recai Kutan için bugün, Ankara'da tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CENAZE NAMAZINI ALİ ERBAŞ KILDIRDI
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti liderleri ve kabine üyeleri de katıldı.
Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törende cenaze namazı, Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.