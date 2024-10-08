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Beyaz Gazete
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Saadet Partisi kurucusu Recai Kutan ebediyete uğurlandı: Törene Başkan Erdoğan da katıldı

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, dün 94 yaşında hayatını kaybetti. Recai Kutan için Ankara'daki Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Saadet Partisi kurucusu Recai Kutan ebediyete uğurlandı: Törene Başkan Erdoğan da katıldı
Ekleme: 8.10.2024 - 13:17 Güncelleme: 8.10.2024 - 13:51 / Editör: Atilla Özbir
Saadet Partisi kurucusu Recai Kutan ebediyete uğurlandı: Törene Başkan Erdoğan da katıldı
Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından ve Milli Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'dan üzücü haber geldi.

Kutan, 94 yaşında tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Saadet Partisi kurucusu Recai Kutan ebediyete uğurlandı: Törene Başkan Erdoğan da katıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Dün 94 yaşında hayatını kaybeden Recai Kutan için bugün, Ankara'da tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CENAZE NAMAZINI ALİ ERBAŞ KILDIRDI

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti liderleri ve kabine üyeleri de katıldı.

Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törende cenaze namazı, Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.

Saadet Partisi kurucusu Recai Kutan ebediyete uğurlandı: Törene Başkan Erdoğan da katıldı