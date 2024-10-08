MİT'ten Suriye'de operasyon: Hezal Belge etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'de canlı bomba saldırısı planladığı tespit edilen terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından Hezal Belge'yi, Suriye'nin Amude bölgesinde etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yürüttüğü istihbari çalışmalarda, "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan ve PKK/YPJ'nin Amude bölgesi sözde sorumlusu "Jinda Gundikramo" kod adlı terörist Hezal Belge'nin, Türkiye'de canlı bomba eylemi planladığını tespit etti.MİT'in hedef listesinde bulunan Belge, birçok eylem denemesini güvenlik güçlerinin Türkiye'deki aktif önleyici tedbirleri nedeniyle her seferinde ileri tarihe erteledi.Son olarak Amude'de olduğu tespit edilen terörist Belge, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.Teröristin, Suriye halkını örgütleyerek terör örgütüne katılımlarını sağlamaya çalıştığı da belirlendi.Terör örgütünün kırsal kadrolarına 2004'te katılan terörist Belge, Irak'ın kuzeyinde uzun yıllar PKK/KCK'nın sözde sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.Daha sonra Suriye'ye geçerek, örgütün PKK/YPJ sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüten Belge, 2021'de girdiği çatışmada başından yaralandı.Irak'ın Süleymaniye kentinde tedavi gördükten sonra tekrar Suriye'ye geçen Bele, son olarak PKK/YPG'nin sözde Amude sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.