İsrail’den peş peşe saldırılar! Karargah vuruldu: ABD basını İran hamlesini duyurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, dün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin boşaltılması çağrısı yapmıştı. Saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve yerleşim bölgesindeki halktan evlerini terk ederek Eveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etmişti.İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok beldeye ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi.Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi; Beyrut Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Tahvita el-Gadir, El-Kefaat ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldı.İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı beldelerin yanı sıra ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi, ülkenin doğusundaki Bealbek'in Nebi Şit ve Yunin köyleri başta olmak üzere bazı beldeleri de bombaladı.Öte yandan İsrail ordusu, dün akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik yapılan saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Süheyl Hüseyin Hüseyni'yi öldürdüklerini iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hüseyni'nin İran ile Hizbullah arasındaki silah transferi ve dağıtımı ile bunların finansmanından sorumlu olduğu öne sürüldü.Açıklamada Hüseyni'nin Lübnan ve Suriye'de Hizbullah'ın hassas projelerinin lojistiğinin yönetiminden sorumlu olduğuna değinildi.Hizbullah'tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.Tahran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidinde bulunan İsrail'in, İran'daki askeri üslerin yanı sıra bazı üst düzey istihbarat kurumlarının yerleşkelerini hedef alabileceği öne sürüldü.The New York Times (NYT) gazetesinde çıkan yazıya göre, İran'a saldırması beklenen İsrail, ilk aşamada nükleer tesisleri hedef almaktan ziyade askeri üsler ve bazı istihbarat kurumlarının yerleşkelerini vurabilir.Yazıda, İran'ın nükleer tesislerinin en azından ilk aşamada İsrail'in hedefi olmadığı öne sürülürken, 'Bu hedefler, İranlıların karşı saldırılarla gerilimi tırmandırmaları halinde daha sonraya bırakılmış gibi görünüyor.' ifadeleri kullanıldı.İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı tartışılırken ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 'değerlendirme toplantısı' yaptığı bildirildi.Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'i ziyaret eden Kurilla'nın dün Halevi ile bir araya geldiği belirtildi.Görüşmede, Halevi ve Kurilla'nın 'değerlendirme yaptığı' ve İran ile kuzey cephesi (Lübnan) dahil 'güvenlik sorunlarının' ele alındığı ifade edildi.CENTCOM Komutanı'nın İsrail ziyaretinin 'Tel Aviv'in İran'ın füze saldırısına karşılık vermeye hazırlandığı' söylenen bir süreçte gelmesi dikkati çekti. Kurilla, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile de görüşmüştü.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in İran'a vereceği askeri karşılık konusunda Tel Aviv'le görüşmelerin halen sürdüğünü bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Orta Doğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İsrail'den peş peşe saldırılar! Karargah vuruldu: ABD basını İran hamlesini duyurduABD'li sözcü, 'İsraillilerle, İran'ın saldırısına verecekleri karşılık konusunda görüşmelerimiz devam ediyor.' ifadesini kullanarak İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını yineledi.ABD olarak İran karşısında İsrail'e askeri anlamda doğrudan ve dolaylı ciddi destek verdiklerini hatırlatan Jean-Pierre, bu desteği sürdüreceklerini vurguladı.ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a ne şekilde karşılık vereceği hususunda halen net karar vermediğini kaydederek, 'Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm.' ifadesini kullanmıştı.İsrail'den peş peşe saldırılar! Karargah vuruldu: ABD basını İran hamlesini duyurduBiden ayrıca, İsrail'in, İran'a ait nükleer tesislere yönelik olası saldırısını desteklemediğini de belirtmişti.İsrailli muhataplarıyla görüşmelerin devam ettiğini ve İran'a nasıl bir karşılık verileceğini ele aldıklarını kaydeden Biden, İsrail'in 'orantılı şekilde' karşılık vermesi gerektiğine inandığını dile getirmişti.