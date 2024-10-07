İstanbul'da tur servisi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İstanbul'da feci bir trafik kazası meydana geldi.E-5 Karayolu Şükrübey mevki üzerinde Avcılar yönüne doğru ilerleyen tur otobüsü, Turan Can Tutaş kontrolündeki motosiklet ile çarpışarak kaza yaptı.Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Tutaş'a müdahale etti.Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi.Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.