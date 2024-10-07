İstanbul'da tur servisi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
E-5 kara yolu Avcılar istikametinde ilerleyen tur otobüsü ile karşı taraftan gelen motosiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada motosikletten yere düşen sürücü Turan Can Tutaş, hayatını kaybetti.
İstanbul'da feci bir trafik kazası meydana geldi.
E-5 Karayolu Şükrübey mevki üzerinde Avcılar yönüne doğru ilerleyen tur otobüsü, Turan Can Tutaş kontrolündeki motosiklet ile çarpışarak kaza yaptı.
MOTOSİKLETTEN FIRLADI
Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Tutaş'a müdahale etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.
E-5 Karayolu Şükrübey mevki üzerinde Avcılar yönüne doğru ilerleyen tur otobüsü, Turan Can Tutaş kontrolündeki motosiklet ile çarpışarak kaza yaptı.
MOTOSİKLETTEN FIRLADI
Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Tutaş'a müdahale etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.