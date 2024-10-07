Aydın’da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlere yönelik kurtarma ve yakalama operasyonları sürüyor.Canlarını tehlikeye atarak sal ve botlarla sınır ülkelere kaçmaya çalışan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalanıyor.Operasyonlara bir yenisi Aydın'da eklendi.Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı.Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.