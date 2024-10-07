AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Batı'da hükümetler soykırıma destek çıkıyor!

Gazze'de bütün dünyanın önünde bu tablo izlendi ve engellenemedi. Şehitlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Soykırımcı Netanyahu'nun eylemleri devam ediyor. Batı toplumlarında hükümet ile halklar arasında büyük ayrım var. Hükümetler soykırımcı siyasete destek veriyor.İspanya gibi Filistin devletini tanıyan yaklaşımlar oldu. İsrail uluslararası ceza mahkemesini de tehdit etti. Guterres'i istenmeyen adam ilan etti. Soykırımcı katiller şebekesi ile karşı karşıyayız.Bölgede haritaların değişime imza atacağız yaklaşımı idi Netanyahu'nun ilk açıklaması. Netanyahu bütün bölgeye ateşe atmak istiyor dedik.Siyonist işgalciler BM'yi de işgal etti. Gazze'de soykırım uyguluyorlar ama dünyada pek çok yeri işgal etmiş durumdalar. Bu işgale karşı duranlara karşı uyguladıkları tavır ise bir yalan kampanyasıdır. Uluslararası medyanın diline baktığınızda bu katliamcı zihniyeti öven bir dilin söz konusu olduğunu görüyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı var cümlesi, Netanyahu hükümetine daha çok çocuk ve kadın öldürmesi için desteklemiş oluyor.Siyonist işgalciler BM'yi de işgal etti. Gazze'de soykırım uyguluyorlar ama dünyada pek çok yeri işgal etmiş durumdalar. Bu işgale karşı duranlara karşı uyguladıkları tavır ise bir yalan kampanyasıdır. Uluslararası medyanın diline baktığınızda bu katliamcı zihniyeti öven bir dilin söz konusu olduğunu görüyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı var cümlesi, Netanyahu hükümetine daha çok çocuk ve kadın öldürmesi için desteklemiş oluyor.İsrail Lübnan'ı ikinci bir Gazze haline getirmek istiyor. Başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşlarda ortaya çıkan tablo izlemek üzerinde olmuştur. BM'den çıkması beklenen kararların hiçbiri çıkmamıştır. Çıkan kararların da uygulanmasına İsrail izin vermemiştir. Şimdi İsrail Batı Şeria'da ve Lübnan'da aynı saldırıları gerçekleştirmektedir. Gazze'yi işgale kalkışan Siyonist işgalciler işgal edemediler. BM Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası kurumları işgal etmeye yönelik teşebbüsleri devam ediyor. Gazze'de bir soykırım suçu işliyorlar ve eninde sonunda bunun hesabını verecekler.