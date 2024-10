365 gündür durmayan soykırım: Siyonist İsrail bir yılda 17 bini bebek ve çocuk 42 bin kişiyi şehit etti!

Siyonist rejim tarafından, çocuk, kadın, yaşlı demeden on binlerce masum sivil acımasızca katledildi, on binlerce sivil yaralandı, sakat kaldı. Binlerce cenin daha dünyaya gözlerini açamadan anne karnında öldürüldü. Milyonlarca Gazzeli yerlerinden edildi, bir bilinmeze doğru sürüklendi. Siyonist İsrail askerleri tarafından esir alınan Filistinliler işkencelere ve tecavüzlere maruz bırakıldı. Okullar, hastaneler, sivil yerleşim alanları, ambulanslar, çadır kamplar, insani koridorlar, ibadethaneler, yardım tırları ve içme suyu temin edilen su kuyuları bile gözü dönmüş İsrail tarafından hedef ayırt edilmeksizin vuruldu, yerle bir edildi. Soykırımın en bariz göstergesi; aileler fert fert yok edildi.Avrupa ve ABD'nin iki yüzlü tutumundan yüz bulan işgalci İsrail'e karşı Türkiye'nin de müdahil olmak için dilekçe verdiği, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım davası açıldı. Bu da İsrail'i durdurmadı. Gazze'yi adeta istila eden İsrail, günümüzde İşgalini Lübnan'a taşıdı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen İsrail soykırımında bir yıl geride kaldı. SABAH'ın haberine göre, 7 Ekim'in yıl dönümünde İsrail soykırımının bir yıllık acı bilançosu...Hamas'ın operasyonunu bahane eden İsrail, Gazze'ye saldırılara başladı. Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bugüne İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlen saldırılarda yaklaşık 17 bini bebek ve çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli şehit oldu, 96 bin 844 kişi yaralandı. Saldırılarda binlerce Filistinli vücudundaki en az bir uzvunu kaybetti, sakat kaldı.2 milyon 300 bin kişinin yaşadığı Gazze'de Filistinliler İsrail soykırımı nedeniyle yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı. Aralarında 'dokuz ya da on kez' yerlerinden edilenlerin de bulunduğu 1 milyon 900 binden fazla Filistinli yerlerinden edildi. Gazze'nin güneyine göçe zorlanan çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin de olduğu binlerce sivil, İsrail'in 'güvenlik koridorları' olarak tanımladığı yollara düştü. İsrail'in 'insani koridor' iddiasıyla sivilleri ittiği bu yollar, Gazzeliler için 'ölüm koridorlarına' dönüştü.İsrail saldırılarında soykırımı gözler önüne seren katliamlar yaşandı. Filistinli 902 aile tüm fertleri öldürülerek yok edildi. Filistinli 902 ailenin nüfus kayıtları silindi.İsrail, bir yıldır sürdürdüğü soykırımında Gazze'ye 82 bin tondan fazla bomba attı. Aralarında kullanılması yasak olan beyaz fosfor bombası da dahil olmak üzere Gazze saldırılarında çok sayıda farklı bomba kullandı. İsrail'in bir yılda Gazze'de kullandığı bomba miktarı, 2. Dünya savaşı sırasında ABD'nin, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasının 5 katından fazlasına tekabül geldiGazze Şeridi'nde altyapı da büyük hasar aldı. Yapıların yüzde 50'sinden fazlası yıkıldı. 360 bin yapı kısmen zarar gördü veya tamamen yıkıldı. Gazze Şeridi'ndeki 25 bin binanın ağır hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığı tespit edildi. 2 milyon 300 bin kişinin yaşadığı kentteki yapılar adeta büyük bir depremin etkisiyle yerle bir oldu.365 gün üzerine bomba yağan Gazze'de okul ve hastanelerde İsrail'in hedefi oldu. 7 Ekim'den bugüne 305 okul ve üniversite vuruldu. 100'ü tamamen yıkıldı. İsrail hastaneleri de füzelerle vurdu. Sağlık kurumlarının ciddi hasar aldığını gösteren verilere göre, Gazze'de 32 hastane tamamen servis dışı kaldı. 25 hastane füze saldırıları nedeniyle hasar gördü, 649 sağlık tesisi etkilendi.İsrail'in saldırılardan kutsal mekanlar da nasibini aldı. Gazze'deki 3 kilise ve 290 camii yıkıldı. Şehit edilen Filistinlilerin defnedildiği mezarlıklar bile kutsal tanımaz İsrail tarafında vurularak tahrip edildi.Bir yıl boyunca her gün yeni bir insanlık suçuna imza atan işgalci İsrail, yerlerinden ettiği ve üzerlerine bombalar yağdırdığı Filistinlileri aç, susuz ve yardımsız bırakmak için de elinde geleni yaptı. Gazze'ye ulaştırılmak istenen yardımları aylarca engelleyen İsrail sınır kapılarını kapattı. Bununla da yetinmeyen İsrail Gazze'deki birçok su kuyusunu bombaladı.Soykırımın 1. yılında SABAH gazetesine değerlendirmelerde bulunan Ortadoğu Uzmanı ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Araştırmacısı Can Acun; 'On yıllardır devam eden işgale karşı Kassam Tugayları ile birlikte diğer Filistinli direniş gruplarının başlattığı Aksa Tufanı Harekatı, İsrail'i şok etti. Gazze etrafında askeri karargahları elimine edilirken, yüzlerce askeri öldürüldü birçoğu ise esir düştü. Bu bozgun sonrası İsrail intikam alabilmek adına Gazze'de soykırıma varan katliamlar yapmaya başladı.Netanyahu'nun aşırı radikal-dinci savaş kabinesi ABD'nin desteğiyle hem havadan hem de karadan Gazze'ye saldırdı, askeri açıdan asimetrik bir güç öğesi olan ve meskun mahal çatışmasına hazırlık yapan Kassam'ın direnişini kıramazken, sivillerle birlikte kentin alt ve üst yapısını hedef aldı, 42 bine yakın sivil şehit edildi. İsrail'in elbette nihai amacı Gazze'yi tamamen yaşanmaz kılarak burada yaşayan 2.5 milyon Filistinliyi tehcir edebilmek. Şuan savaşın üzerinden bir yıl geçmiş durumda ve kentte karadan ve denizden kuşatma devam ediyor.' dedi.İsrail Ordusunun hali hazırda Philadelphi (Selahattin) ve Netzairm koridorlarını elinde tuttuğunu ifade eden Can Acun; 'Diğer bölgelerden Kassam savaşçılarının direnişleri sebebiyle çekilmek durumunda kaldılar. Kassam uzun yıllardır İsrail'in olası bir işgaline hazırlık yaptı. Gazze'nin altında yüzlerce kilometrelik tünel hatları inşa ederek, ABD ve diğer batılı ülkelerin desteğiyle büyük bir teknolojik üstünlüğü ve ateş gücü olan İsrail Ordusuna karşı tünel hatlarının getirdiği avantajlarla, yine kendi ürettiği silahlarla direnme çabasında.365 gündür durmayan soykırım: Siyonist İsrail bir yılda 17 bini bebek ve çocuk 42 bin kişiyi şehit etti!İsrail tüm bu üstünlüklerine rağmen direniş karşısında istediğini elde edemiyor. Direniş unsurları ellerindeki rehineleri de muhafaza etmeye devam ediyorlar. Batı Şeria'da da istişad eylemleri ile İsrail'i hedef alınması direnişe yeni bir aşamaya geçildiğini de gösteriyor. İsrail'in Kuzey Cephesinde Hizbullah ile tam ölçekli bir savaşa girmesiyle İsrail Ordusu, Gazze ve Batı Şeria'da da daha fazla zorlanmaya başlayabilir. Ateşkes görüşmelerinde Hamas çok net bir pozisyon ortaya koyuyor. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini şart koşuyorlar. Aksi halde ne pahasına olursa olsun direnmeye devam edecekler.' şeklinde konuştu.