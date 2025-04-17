Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji kısa ve orta vadeli güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde bugün bahar pırıl pırıl bir hava var. Yurt genelinde güneş yüzünü gösterecek ve havalar ısınmaya devam edecek. Ancak nisan yağmurları kapıda. Özellikle hafta sonu planı yapanlar kuvvetli yağmur uyarısı var! İştte 17 Nisan hava durumu...
Türkiye ilk yarısı oldukça soğuk ve yağışlı geçen nisan ayının ikinci yarısında ilkbaharı yakından hissetmeye başladı. Son birkaç gündür batı bölgelerden başlayarak yüzünü göstermeye başlayan güneş, bugün ve yarın yurdun dört bir köşesini ısıtmaya devam edecek. Ancak güneşli havaya aldanıp hafta sonu planı yapanlar için sürpriz kapıda.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminleri yayımlanırken, rapora göre yurdun büyük bölümünde cumartesi ve pazar günü yağış geçişi görülecek. Nisan yağmurları Marmara ve İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin tamamında etkisini gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağışlı hava batıdan doğuya kayarak pazartesi gününden başlayarak yavaş yavaş yurdu terk edecek.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Nisan yağmurları İstanbul'da da etkili olacak. Megakent'te bugün ve yarın hava güneşli gözükürken tahminlere göre cumartesi günü gök gürültülü yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülecek. Kentte pazar günü ise güneş yeniden yüzünü gösterecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre; bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık.
Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklentisi var. Yüksek kesimlerde zirai don riski sürüyor.
Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görülebilir.
Hava sıcaklıkları, ülke genelinde artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Tahminlere göre bugün rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE 24°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 23°C Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 24°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYOIN 22°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 29°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C Az bulutlu ve açık
BURDUR 24°C Az bulutlu ve açık
HATAY 27°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 23°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 25°C Az bulutlu ve açık
KONYA 23°C Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 18°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 24°C Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK 26°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA 22°C Parçalı ve az bulutlu
RİZE 14°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM 13°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 15°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 21°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADIYAMAN 22°C Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 22°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 19°C Az bulutlu ve açık