Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye ilk yarısı oldukça soğuk ve yağışlı geçen nisan ayının ikinci yarısında ilkbaharı yakından hissetmeye başladı. Son birkaç gündür batı bölgelerden başlayarak yüzünü göstermeye başlayan güneş, bugün ve yarın yurdun dört bir köşesini ısıtmaya devam edecek. Ancak güneşli havaya aldanıp hafta sonu planı yapanlar için sürpriz kapıda.Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminleri yayımlanırken, rapora göre yurdun büyük bölümünde cumartesi ve pazar günü yağış geçişi görülecek. Nisan yağmurları Marmara ve İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin tamamında etkisini gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağışlı hava batıdan doğuya kayarak pazartesi gününden başlayarak yavaş yavaş yurdu terk edecek.İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?Nisan yağmurları İstanbul'da da etkili olacak. Megakent'te bugün ve yarın hava güneşli gözükürken tahminlere göre cumartesi günü gök gürültülü yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülecek. Kentte pazar günü ise güneş yeniden yüzünü gösterecek.Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre; bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor.Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık.Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklentisi var. Yüksek kesimlerde zirai don riski sürüyor.Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görülebilir.Hava sıcaklıkları, ülke genelinde artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.Tahminlere göre bugün rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.EDİRNE 24°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 19°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 23°C Parçalı ve az bulutluSAKARYA 24°C Parçalı ve az bulutluAFYOIN 22°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİZMİR 27°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMUĞLA 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluADANA 29°C Az bulutlu ve açıkANTALYA 23°C Az bulutlu ve açıkBURDUR 24°C Az bulutlu ve açıkHATAY 27°C Az bulutlu ve açıkANKARA 23°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 25°C Az bulutlu ve açıkKONYA 23°C Az bulutlu ve açıkNEVŞEHİR 18°C Az bulutlu ve açıkBOLU 24°C Parçalı ve az bulutluKARABÜK 26°C Parçalı ve az bulutluSİNOP 11°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 16°C Parçalı ve az bulutluAMASYA 22°C Parçalı ve az bulutluRİZE 14°C Parçalı ve az bulutluSAMSUN 13°C Parçalı ve az bulutluTRABZON 13°C Parçalı ve az bulutluERZURUM 13°C Parçalı ve az bulutluKARS 15°C Parçalı ve az bulutluMALATYA 21°C Parçalı ve az bulutluVAN 10°C Parçalı ve çok bulutluADIYAMAN 22°C Az bulutlu ve açıkDİYARBAKIR 22°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C Az bulutlu ve açıkMARDİN 19°C Az bulutlu ve açık