Telefonunu başkasına verenleri ilgilendiren haber! iPhone'a yeni özellik geliyor

Apple, iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir yeniliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. The Mac Observer tarafından ortaya çıkarılan ve Apple'ın yeni aldığı bir patent, iPhone'lara 'misafir modu' özelliği getirebileceğini gösteriyor. Bu özellik, kullanıcıların cihazlarını başkalarına geçici olarak kullandırırken güvenli bir ortam sunacak.Patente göre, iPhone kullanıcıları artık cihazlarında misafir modu oluşturabilecek. Bu mod sayesinde cihaz sahibi, misafir kullanıcının hangi uygulamalara ve dosyalara erişebileceğini belirleyebilecek. Böylece cihazı geçici olarak kullanan kişilerin önemli bilgilere veya uygulamalara erişme riski ortadan kalkmış olacak.Herhangi bir kişinin değil, sadece belirlenen kullanıcının cihaza eriştiğinden emin olmak amacıyla, ikinci kullanıcı, kimliği doğrulandıktan sonra telefonu kullanabilecek. Ayrıca kullanıcılar başka bir iPhone veya iPad gibi ikinci bir cihazdan misafir erişimini kontrol edebilecek, ayarları uzaktan değiştirebilecek.Apple daha önce iPhone'larında misafir erişimine benzer bir özelliği uygulamamıştı. Öte yandan şu anda iOS 18'de yer alan gizli ve kilitli uygulamalar, uygulamaların Face ID ile gizlenmesine olanak tanıyor. Denetimli Erişim özelliği de cihazın belirlenen bir uygulamayla sınırlı olarak kullanılmasını sağlıyor.Misafir erişimi özelliği, iPhone'ları, Mac cihazlarına bir adım daha yaklaştıracak. Mac kullanıcıları yıllardır misafir hesapları oluşturarak önemli uygulamalarını ve belgelerini koruma altına alabiliyordu. Artık iPhone kullanıcıları da aynı şekilde cihazlarını paylaşıma açarken güvenliklerinden ödün vermeyecek.