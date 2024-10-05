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Muğla'da 93 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede 93 düzensiz göçmen yakalanırken 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Ekleme: 5.10.2024 - 13:55 Güncelleme: 5.10.2024 - 13:55 / Editör: Fehmi Öztürk
Muğla'da 93 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz göçmenlerin Avrupa hayalleri kaçak yoldan sürüyor.

Ancak bu göçmenler çoğu zaman güvenlik güçleri tarafından yakalanarak sınır dışı ediliyor.

Onlardan biri de Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana geldi.

93 GÖÇMEN YAKALANDI

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye sevk edildi.

İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne, ekipler tarafından durdurularak içerisindeki 65 düzensiz göçmen ile beraberinde 28 çocuk yakalandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teknede bulunan 3 şahıs, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili adli işlemlere başlandı.