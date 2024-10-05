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Konya’da akraba vahşeti: Eniştesini ağır yaraladı!

Konya'da bir kişi tartıştığı eniştesini silahla vurarak ağır yaraladı. İşte haberin detayları...

Ekleme: 5.10.2024 - 19:20 Güncelleme: 5.10.2024 - 19:23 / Editör: Atilla Özbir
Konya’da akraba vahşeti: Eniştesini ağır yaraladı!Olay, saat 14.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki M.Y.B. otomobil ile ablasının yaşadığı evin önüne geldi.

Konya’da akraba vahşeti: Eniştesini ağır yaraladı!

Burada eniştesi 26 yaşındaki O.C.A. ile tartışmaya başlayan M.Y.B. eniştesine yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Enişte O.C.A. vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı.

Konya’da akraba vahşeti: Eniştesini ağır yaraladı!

Yaralı enişteye sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eniştesini vuran şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken eniştenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.