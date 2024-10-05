Giresun'da ehliyetsiz sürücü aracıyla şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerine doğru İlçenin Elmalı köyü Oyrak mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü C.K. (17) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.K. (17) ile otomobilde bulunan Salih (46), Serkan (30) ve Naci K. (66) Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Naci K, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.