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Giresun'da ehliyetsiz sürücü aracıyla şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde, ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlanarak fındık bahçesinde durabildi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 5.10.2024 - 10:38 Güncelleme: 5.10.2024 - 10:38 / Editör: Fehmi Öztürk
Giresun'da ehliyetsiz sürücü aracıyla şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı
Kaza, dün akşam saatlerine doğru İlçenin Elmalı köyü Oyrak mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü C.K. (17) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.K. (17) ile otomobilde bulunan Salih (46), Serkan (30) ve Naci K. (66) Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Naci K, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.