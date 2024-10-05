Fatih’teki katliamda flaş gelişme! Cani Semih Çelik'in babasının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Fatih Edirnekapı surlarında dün öğlen saatlerinde yaşanan vahşet ülkenin gündemine otururken o cani hakkındaki en detaylı bilgiyi babası polislere anlattı. iki cinayetin ardından boğazına ip bağlayarak surlardan aşağı atlayarak intihar eden Semih Çelik kimdi? Ne iş yapıyordu? Polis tüm bu bilgilere ulaşmak içinde önce katil zanlının kurye işi yapan babası Adem Çelik"in bilgisine başvurdu. Baba, öldürülen iki genç kızdan birisinin oğlunun sevgilisi diğerinin ise okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun ayrıca psikolojik sorunlar yaşadığını iddia etti. Yapılan araştırmada katil zanlının daha önce intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı.

Kan donduran olay dün Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre haberine göre olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü bir genç kızın başını kesip aşağı attı.Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye'yi sarsan bu olayın ardından dehşet veren detaylara ulaşıldı. Kısa bir süre sonra katil zanlısının bu olaydan yarım saat öncede Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i katlettiği ortaya çıktı.Surlarda yaşanan bu görüntülerin ardından polis katil zanlısının isminin Semih Çelik olduğunu belirledi. Hemen araştırılan bu zanlının Fatih nüfusuna kayıtlı 19 yaşında ve suç kaydı olmadığı tespit edildi. Polisin olay sonrası hemen kayıtlarına yaptığı işinin kasap olduğu yazılan katil zanlısının babası Adem Çelik ile görüştü.Kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu Fatih'te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızında oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha öncede bu konuyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.Babanın bu iddiası üzerine katil zanlısı Semih Çelik'in hastane kayıtları araştırıldı. Yapılan incelemelerde 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edildi.Çalışmalara devam eden polis ekipleri, katil zanlısı Semih Çelik'in Pol-Net kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede Semih Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de İntihara Teşebbüsten kaydı olduğu belirlendi.Tüm bu çalışmalar yapılırken, katil zanlının evinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde defter üzerine çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış şekilde karakalem ile çizilmiş bir kadın resmi bulundu.Bu çizim polis kayıtlarına 'Çiziminin bulunduğu, Fatihte öldürülen İkbal Uzuner isimli şahsın öldürülme şeklinin, şüpheli tarafından çizilmiş olan resme benzerlik gösterdiği anlaşılmış olup; konu ile ilgili çalışmalar ilçe ekipleri ile birlikte devam etmektedir.' Diye geçildi.Dehşete kurban giden Ayşenur Halil bugün öğlen namazından sonra, İkbal Uzuner ise ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Katil zanlısı Semih Çelik'te bugün öğlen namazı sonrası toprağa verilecek.