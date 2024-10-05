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Aydın'da şok olay: Çok sayıda yaralı var

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan köpük tankı patladı. 3 kişinin yaralandığı olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 5.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 5.10.2024 - 15:12 / Editör: Fehmi Öztürk
Aydın'da şok olay: Çok sayıda yaralı varAydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan köpük tankı patladı.

Patlama, İzmir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

Aydın'da şok olay: Çok sayıda yaralı var

3 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre araç yıkama bölümünde işçiler, otomobil yıkarken henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda köpük tankı patladı.

Patlamanın etkisi ile 3 çalışan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da şok olay: Çok sayıda yaralı var

Patlama nedeniyle akaryakıt istasyonunda hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.