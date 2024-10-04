YouTube Shorts için yeni dönem: 15 Ekim'den itibaren her şey değişecek

YouTube'un TikTok benzeri kısa video platformu Shorts, kullanıcıların uzun süredir beklediği yeni güncellemeleri yayınladı. Artık Shorts'a daha uzun video süreleri ve yeni bir şablon özelliği eklenecek. Bu yeniliklerle birlikte içerik oluşturucular daha fazla özgürlüğe sahip olacak.15 Ekim'den itibaren içerik oluşturucular, YouTube Shorts'a üç dakikaya kadar uzunlukta videolar yükleyebilecek. Şu anda TikTok, kullanıcılarına 10 dakikaya kadar video yükleme imkanı tanıyor ve bu süreyi yıllar içinde kademeli olarak artırdı. YouTube, üç dakikalık sınırın kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde talep edildiğini belirtti.Güncellemeler arasında en dikkat çeken yeniliklerden biri de şablon özelliği. YouTube, içerik oluşturucuların diğer Shorts videolarının formatını yeniden kullanmalarına olanak tanıyan bu özellikle, kullanıcıların içerik oluşturmasını kolaylaştıracak. Yeni şablon özelliği ile içerik oluşturucular, kliplerini diğer videolardan alınan trend seslere eşleştirebilecek.YouTube'un şablon özelliğine videolardaki 'Remix' düğmesi üzerinden erişilebilecek. Benzer bir şablon işlevi, Meta'nın Instagram Reels platformunda da var.YouTube, kısa videolar konusunda TikTok ve Instagram gibi rakipleriyle sıkı bir rekabet içinde olsa da kullanıcıların, kısa video içeriğinden uzaklaşmak istemesine yönelik adımlar da attı. Kullanıcıların ana sayfa akışlarında daha az Shorts videosu görmek istemeleri durumunda kullanabilecekleri 'Daha Az Shorts Göster' seçeneğini eklediğini duyurdu.