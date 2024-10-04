İETT kontakları kapatıyor! İBB'ye büyük tepki

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto gösterisi yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 15 Ekim'de kontak kapatmaya karar verdiklerini bildirdi. İETT bünyesindeki 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen grup, Saraçhane'de bir araya geldi. Pankart ve dövizler taşıyan araç sahipleri, İBB'den ödemelerini alamadıklarını iddia etti.Grubu temsilen açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, İETT tarafından uygulanan rotasyon politikalarının araçların sık sık hizmet dışı kalmasına ve işlerin ciddi şekilde aksamasına yol açtığını, bu uygulamaların geçim kaynaklarını tehdit ettiğini ve halkın ulaşımını zorlaştırdığını ifade etti.Yetkililerin verdikleri sözleri tutmadığını ifade eden Güneş, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklarımızın ödenmemesi nedeniyle büyük bir mali krizin içine sürüklenmiş durumdayız. 10 ayı geride bırakmamıza rağmen, henüz 5'inci ayın ödemesinin tamamı bile yapılmadı. Şu an itibarıyla, alacaklarımız 2 milyon lirayı aşmış durumda.' ifadelerini kullandı.Güneş, iş yapamaz hale geldiklerinin altını çizerek, '15 Ekim 2024 tarihinde, bu zor koşullar altında kontak kapatma kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Bu karar, İstanbul halkını olumsuz etkileyebilir ancak mevcut şartlar altında başka bir çözüm yolumuz kalmamıştır. Sürekli ertelenen sözler ve haksız uygulamalar bizi bu noktaya getirmiştir.' dedi.Yaklaşık 45 dakika boyunca yolu trafiği kapatan grubun bina önündeki bekleyişi sürüyor.