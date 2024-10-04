ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık o şifreler kullanılamayacak...

Artan hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) harekete geçti. Alınan son karara göre ATM'lerde basit şifreler güvenlik tehlikesi oluşturduğu ve çalınması kolay olduğu için yasaklandı.Tüm Türkiye genelinde gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle birlikte, kredi kartı ve banka kartlarında sıklıkla kullanılan şifreler artık yasaklanacak.Müşterilerin mağduriyet yaşamaması için yasaklanacak olan basit şifreler yerine vatandaşlardan güvenli ve tespit edilmesi zor şifreleri kullanması isteniyor.Yürürlüğe giren yeni karara göre, '1923', '1453', '1905', '5353' gibi sıklıkla kullanılan şifreler, kuruluş tarihleri, il plaka kodları, takım tarihleri ve benzeri yaygın rakam kombinasyonları artık yasaklanacak.Bu tarz şifreleri kullanan kişiler mobil uygulama veya ATM'lerden işlem yaptıklarında şifrelerinin değiştirilmesi istenecek.