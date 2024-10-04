ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık o şifreler kullanılamayacak...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı karara göre artık basit şifreler ATM'lerde kullanılamayacak. Uygulamaya başlayacak yasaklarla birlikte vatandaşlar şifrelerini değiştirmek zorunda. İşte yasaklı şifreler...
Artan hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) harekete geçti. Alınan son karara göre ATM'lerde basit şifreler güvenlik tehlikesi oluşturduğu ve çalınması kolay olduğu için yasaklandı.
Tüm Türkiye genelinde gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle birlikte, kredi kartı ve banka kartlarında sıklıkla kullanılan şifreler artık yasaklanacak.
Müşterilerin mağduriyet yaşamaması için yasaklanacak olan basit şifreler yerine vatandaşlardan güvenli ve tespit edilmesi zor şifreleri kullanması isteniyor.
ATM'LERDE HANGİ ŞİFRELER YASAKLANACAK?
Yürürlüğe giren yeni karara göre, '1923', '1453', '1905', '5353' gibi sıklıkla kullanılan şifreler, kuruluş tarihleri, il plaka kodları, takım tarihleri ve benzeri yaygın rakam kombinasyonları artık yasaklanacak.
Bu tarz şifreleri kullanan kişiler mobil uygulama veya ATM'lerden işlem yaptıklarında şifrelerinin değiştirilmesi istenecek.