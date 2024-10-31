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MasterChef'te yeni kural: Tamamen yasaklandı

MasterChef Türkiye'de büyük bir bölüm geride kalırken, yarışmacılar yeni haftaya yeni bir kuralla başladı.

Ekleme: 31.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:53 / Editör: Fehmi Öztürk
MasterChef'te yeni kural: Tamamen yasaklandıMehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye’de yarışmanın akışını etkileyen bir karar alındı.

Programda yarışmacıların telefon kullanımı artık yasaklandı.

Her geçen hafta tansiyonun arttığı MasterChef Türkiye'de, yarışmacıların sosyal medya hesaplarından aktif olarak paylaştıkları anlar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyordu.

MasterChef'te yeni kural: Tamamen yasaklandı

YARIŞMACILAR MUTSUZ

Bu yeni uygulama, yarışmacılar arasında tartışmalara neden oldu.

Yarışmacılardan Ezgi, bu yasağın psikolojik olarak kendilerini etkilediğini belirterek “Artık dış dünya ile iletişim kuramıyoruz, bu durum bizim psikolojimizi olumsuz yönde etkiledi” dedi.