Adıyaman'da yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 ölü

Adıyaman'da yaşanan trafik kazası, iki cana mezar oldu.Sincik- Malatya kara yolu üzerinde ilerleyen Nurettin Dede idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıktı.Yolda savrulan araç, Sakız Köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.Meydana gelen kazada sürücü Nurettin Dede ve araçta bulunan eşi Zeynep Dede olay yerinde hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden çiftin cenazesi olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.