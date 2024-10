Uçuş sayıları artıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 12 yeni iç hat seferi geliyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da THY, AJet, Pegasus ve SunExpress Havayollarının üst düzey yöneticileri ile bir araya gelerek Türk sivil havacılığının iç ve dış hatlardaki genel durumunu ve gelecek öngörülerini ele aldı. Bakan Uraloğlu, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, 'Özellikle iç hat seferleri konusuna eğilerek ülkemizde hangi noktalarda sefer eksikliği olduğu ve bu eksiklikleri nasıl giderebileceğimiz konularını masaya yatırdık.' dedi.Bakan Uraloğlu, hava yolu işletmelerinin serbest piyasa şartlarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olduğunu belirterek, 'Normal şartlarda bir hatta uçuş başlatmak, sefer sayılarını artırmak, bilet indirimleri ya da kampanyaları yapma konuları işletmelerin kendi inisiyatifindedir. Ancak, Bakanlık olarak bugün yaptığımız gibi hava yolu işletmeleri ile düzenli istişareler gerçekleştirerek yurt içinde talebin yoğun olduğu bölgelere yönelik değerlendirmelerimizi iletiyor ve gerekli planlamaların yapılmasını sağlıyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde sefer sayıları ve yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızdan uçuş sayılarının arttırılmasına yönelik talepler almaktayız. Çünkü, Türkiye'nin her noktasına uçuş sayılarının dengeli, etkin ve verimli bir şekilde yapılması için özel bir hassasiyet gösteriyoruz.' ifadelerini kullandı.Türkiye'de ruhsatlandırılmış 14 havayolu işletmesinin faaliyet gösterdiğini ve bunlardan 4 tanesinin iç hat yolcu seferleri gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Ülkemizdeki havayolu işletmelerinin filolarında toplam 670 yolcu uçağıyla 139 bin 103 yolcu kapasitesi bulunuyor. Bugün uçak başına ortalama 207 yolcu taşıyoruz. Elbette bugünlere kolay gelmedik. 20 Mayıs 1933'te, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Hava Yolları Devlet İşletmesi İdaresinin hizmete başlaması kararıyla birlikte 4 uçaklı ilk filomuz Türk Hava Postaları adı altında faaliyete başladı. İlk uçuşunu 1933'te yaparak kanatlarını çırpmaya başlayan Türk Hava Postaları, bugün Türk Hava Yolları adıyla neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor. İlk ticari havalimanını sorarsanız, Ankara'da bugün Güvercinlik olarak anılan alanı söyleyebilirim. Terminal olarak ise birkaç çadır dışında bir şey yoktu. Ama bugün son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58 havalimanımız bulunuyor. 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanımız Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürmeye devam ediyor.' dedi.1939 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından paylaşılan ilk istatistiğe göre 1939'da 399 yolcunun havayoluyla seyahat ettiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, '1985 sonrasında ise dış hatlar yolcu sayısı iç hatlar yolcu sayını geçiyor ve 1990 sonrasında dış hatlar yolcu sayısındaki yükselişin çarpıcı boyutlara ulaştığını gözlemliyoruz. 2002 yılına geldiğimizde iç hatlarda yaklaşık 8 milyon 730 bin yolcu seyahat ediyorken dış hatlarda bu sayının 25 milyonun üstüne çıktığını görüyoruz. Yani, 2002 yılında iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34 milyon yolcumuz bulunuyor. Hava yolu yolcu sayımızın 2002 yılından itibaren de Kovid-19 salgının etkilerini yaşadığımız 2020 yılına kadar havacılık sektörümüzün gelişmesine paralel olarak düzenli olarak arttığını görüyoruz. Tabi doğal olarak salgın etkisiyle bu yıllarda bir düşüş söz konusu. Ancak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 yılında 214 milyonun üstünde yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırmış bulunuyoruz.' ifadelerini kullandı.Türk hava sahasında 2023 yılında gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19'a yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, 'Böylece 2023 yılında Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti. Bu yıl ve önümüzdeki dönemlerde bu istatistiklerin çok daha üzerinde değerlere ulaşacağımızı; bu yıl sonunda yolcu sayımızın 236 milyonun, 2025 yılında da 250 milyonun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla dile getirdiği 'nereden nereye' ifadesinin en çarpıcı örneklerinden birinin de havayolu sektörümüzdeki gelişime paralel olarak artan yolcu sayılarımız olduğunu düşünüyorum.' şeklinde konuştu.Halihazırda, iç hatlarda taşıyıcılar tarafından haftalık ortalama karşılıklı olarak 7 bin sefer, dış hatlarda ise ortalama 20 bin sefer gerçekleştirildiğini kaydeden Uraloğlu, 'Bu noktada Bakanlık olarak hava yolu işletmelerinin dış noktalarda sefer artırmalarına nasıl yardımcı oluyorsak iç hatlarda da her zaman gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Örneğin uzun süredir yaptığımız görüşmeler sonucunda Şili'nin başkenti Santiago'ya 18 Aralık 2024 tarihi itibarıyla THY ile İstanbul-Sao Paolo (Brezilya)-Santiago hattında haftalık 4 frekans olarak seferlere başlıyoruz. Böylelikle, THY Şili'ye ilk kez sefer gerçekleştirmiş olacak. Öte yandan, THY 4 Aralık 2024 tarihi itibarıyla da İstanbul-Kuala Lumpur-Sydney hattında seferlere başlayacak. Bu yıl başlanan Melbourne seferlerinin ardından Sydney'de Avustralya kıtasında açacağımız ikinci yeni nokta olacak. Böylece bu senenin sonunda dış hatlardaki uçuş nokta sayımız 349'a çıkacak.' dedi.Bakan Uraloğlu, iç hatlarda, karayolu veya tren ile en az 5 saat ve üstü seyahat süresi olan şehirler arasında sabah akşam her gün en az bir uçuşun olması ve bir önceki sezonda sezon doluluk ortalaması yüzde 95 üzeri olan hatlara ilave bir uçuşun konması yönünde planlamalar yapıldığını ifade ederek, 'Şimdi, 2025 yaz sezonu için öncelikli ihtiyaç bulunan hatlarda işletmeler en kısa sürede fizibilite çalışmalarına başlayacak ve sefer sayıları artırılacak. Biz de Bakanlık olarak havayolu işletmelerimizin yaptığımız bu planlama doğrultusunda sefer sayılarını arttırıp arttırmadıklarının takipçisi olacağız.' ifadelerini kullandı.2024 yılı yaz döneminde iç hat seferlerinde taşıyıcıların Türkiye geneli ortalama doluluğunun yüzde 90 seviyelerinde olduğunu belirten Uraloğlu, 'Bu seviye kış döneminde ise hareketliliğin azalmasına bağlı olarak yüzde 85 seviyelerinde seyrediyor. Ama az öncede belirttiğim üzere vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda işletmelerimize seferlerin ihtiyaç duyulan noktalarda arttırılması hususunda gerekli bildirimlerde bulunduk. Toplantımızda yaptığımız değerlendirme sonucunda daha önce başlattığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki kış döneminde Ekim sonu itibarıyla Sunexpress Havayolları tarafından 12 yeni iç hat seferlerinin başlayacağı müjdesini buradan paylaşmak istiyorum.' dedi.Yeni seferler ile ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, 'Rize-Artvin Havalimanı-Antalya, Antalya-Bursa, Antalya-Erzurum, Antalya-Şanlıurfa, İzmir-Elazığ, İzmir-Nevşehir, İzmir-Sivas, İzmir-Şanlıurfa, Çukurova-Bursa, Çukurova-Samsun, Çukurova-Trabzon ve Çukurova-Van seferlerini başlatıyoruz. Bu seferlerle özellikle yeni açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın iç hat uçuş ağını da genişletmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda vatandaşlarımızdan özellikle yaz dönemi boyunca çokça talep gelen İzmir ve Antalya'yı, Anadolu'da; Bursa, Erzurum, Sivas, Nevşehir, Elazığ, Şanlıurfa şehirlerimize bağlamış ve bazı hatların da sefer sayılarını arttırmış olacağız.' ifadelerini kullandı.Toplantıda acil olarak talep edilen uçuş seferlerinin durumlarını da görüştüklerini belirten Uraloğlu, 'Özellikle İstanbul ve Ankara merkezli günde tek seferin olduğu ya da haftanın her günü seferlerin olmadığı illerimizdeki iç hat seferlerimizi hat bazlı değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte de iç hatlarımızda buna benzer seferlerin hızla artacağına inanıyorum. Havayolu firmalarımız en kısa sürede fizibilite çalışmalarını tamamlayarak iç hat seferlerini hangi noktalarda ve kaç sefer artıracaklarını Bakanlığımıza iletecekler. Bu çalışmanın ardından gerekirse bir kez daha işletmelerle bir araya gelerek yol haritamızı daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Böylece vatandaşlarımıza daha erişilebilir ve ulaşılabilir bir hava taşımacılığı sunacağız.' dedi.Toplantının önemli gündem maddelerinden birinin de havayolu taşımacılığında uygulanan tavan ücret uygulaması olduğunu söyleyen Uraloğlu, 'Bildiğiniz üzere 2012 yılından bu yana vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve her kesimin hava yolunu kullanabilmesi amacıyla tavan fiyat uyguluyoruz. Ağustos ayından bu yana; bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 4 bin lira olarak tavan fiyat uygulamaktayız. Toplantımızda işletmelerimize tavan fiyat uygulamasına sıkı bir şekilde riayet etmeleri hususunu bir kez daha hatırlattık. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar bu uygulamanın denetimini de sıkı bir şekilde yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.