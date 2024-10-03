Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklamalar! 'İsrail'in hedefinde Türkiye de var!'

Türk DEGS Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Yaycı, Beyaz TV'de yayınlanan, Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği 'Akılda Kalsın' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Yaycı, İran'ın saldırılarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak, Ortadoğu'nun geleceğine ilişkin de öngörülerini açıkladı.Dün gece yaşananları değerlendiren Türk DEGS Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Yaycı, 7 Ekim'de Hamas bahanesiyle Gazze'de soykırıma başlayan İsrail'in savaş başladığında 'bu Gazze meselesi değildir, bu Ortadoğu meselesidir' açıklamasını hatırlatarak bugün yaşananlara ışık tuttu. Bir kıvılcımın ateşlendiğini söyleyen Yaycı, ateş topunun Ortadoğu'ya yayılmak istediğini belirtti.İsrail'in bölgedeki sansasyonel saldırılarının nihai hedefinin Türkiye olduğunu ifade eden Cihat Yaycı sebebi şu sözlerle açıkladı;7 Ekim'den sonra ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hemen bir açıklama yaparak 'Ortadoğu'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' açıklamasında bulunmuştu. Yani Gazze'de değil, Filistin'de değil, İsrail'de değil Ortadoğu'da dedi. Ortadoğu kumaşını ellerine aldılar. Yeni bir elbise dikip sınırları değiştirmeye çalışıyorlar.Burada hedefin büyük İsrail olduğunu, vaat edilmiş topraklar olduğunu görmemek mümkün değil. Zira İsrail'de Vadedilmiş Topraklar Bakanlığı var. Bu bir devlet politikası onlar için. Burada İsrail'in toprak büyüteceğini ve bir takım saldırıları bahane ederek kendini meşru müdafaa gerekçesi oluşturarak Lübnan ve Suriye'ye gireceğini söylemiştim. Öyle oldu.Oluşan denklemde Türkiye için en büyük tehlikenin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK olduğunu belirten Yaycı, 'Suriye'deki PKK/YPG ile birleşilecek şekilde PKK/YPG'nin güneye İsrail'in de güneydoğuya doğru ilerlemesi ve doğal olarak Türkiye'ye komşu olmaları.' dedi.Türk devletinin yaşananlar karşısında çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Yaycı, 'Artık bundan sonraki hedef Türkiye. Ben bunu 7 Ekim'den beri söylüyorum. Ben 'Kafanızı Gazze'den kaldırın, çünkü hedef Gazze değil, büyük İsrail'dir, hedef Türkiye'dir' diye. Arzı mevudun kuzeyde tek elde edilemeyen toprağı Türkiye'dir. Şu veya bu şekilde Irak parçalandı. Suriye'yi de parçaladılar. Şimdi Türkiye kaldı. Türkiye'de 22 il bu hedefte. Bu 22 ilin oluşturduğu harita terör örgütü PKK'nın sözde Kürdistan haritasıyla birebir örtüşüyor. Yani PKK eşittir İsrail'dir. Bunu anlamayan kördür.' şeklinde konuştu.İran'ın bugüne kadar Ortadoğu'da yaptığı tüm hamlelerde İsrail'e alan açtığını söyleyen Yaycı, dünkü balistik füze saldırısını da İsrail ve ABD'ye alan açma operasyonu olarak değerlendirdi. Yaycı, 'Dün yaptığı saldırılar hakikaten oto sanayide yapılmış roketler gibi. Ya bunların hiçbir tane patlayıcısı yok mu? Bir balistik füze ne demek ya? Bir yere bir balistik atarsan etraf dağılır. Bu toprağa saplanıp kalıyor. Bu füzelerle İran İsrail'e saldırdı diyerek ABD ve İsrail Ortadoğu'yu talan edecek. Bunun için çok büyük bir gerekçe oluşturdular. Bir sinema oyunu oynanıyor. Ölü yok İsrail'de. Bir kişi öldü o da Filistinli. Böyle bir şey olabilir mi?' ifadelerini kullandı.İran'ın İsrail'e saldırdığı saatlerde bölgede yaşanan diğer gelişmelere dikkat çeken Yaycı, İsrail'in aynı saatlerde Lübnan'da ilerlediğini belirterek 'İran güzel bir örtü yaptı, İsrail ordusu Lübnan içlerine kadar girdi. Lübnan unutuldu bir anda. İsrail'in Lübnan'a girmesinin önünde de millet dünya kamuoyunun tepkisi böylece azaltılmış oldu. Bak İran İsrail'e saldırıyor. Lübnan'da İran destekli gruplar var. İsrail ne yapsın? denilecek.' şeklinde konuştu.Türkiye'nin bundan sonraki günlerde alabileceği önlemlere de ilişkin de konuşan Yaycı, Suriye'de Türk askerinin kontrol ettiği bölgelerin genişletilerek bölgedeki asker sayısının arttırılması gerektiğini ifade etti. Yaycı, 'Bizim Suriye'deki askeri varlığımız bekamız için son derece önemlidir. Suriye'den asker çekin diyenler bilerek ya da bilmeyerek siyonizme, İsrail'e ve PKK'ya hizmet ediyordur. Hiçbir aklı başında devlet yoktur ki sınırlarının güvenliğini sınırlarının ötesinde sağlamasın. Sınır güvenliğini bu coğrafyada sınırda sağlamaya çalışan kaybeder.' dedi