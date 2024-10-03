Toplu ulaşımda devrim! Bakanlık duyurdu: Artık böyle olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (TÜBİTAK RUTE) tarafından geliştirilen Otonom Tren Yönetim Sistemi'ne (OTMİ) dair önemli bilgiler paylaştı.Bakan Uraloğlu, OTMİ'nin mevcut muayene sistemlerinden çok daha ileri seviyede olduğunu vurgularken, trenlerin tekerlerindeki olası çatlaklar, fren sistemi hataları ve olağandışı ısınmalar gibi kusurların önceden tespit edilebileceğini belirtti.Bu sistem sayesinde demir yolu araçlarındaki arızalar büyük kayıplara yol açmadan önce fark edilecek, böylece güvenlik seviyesi artacak.Uraloğlu, OTMİ’nin demiryollarında dijitalleşme ve akıllı sistem dönüşümünün önemli bir parçası olduğunu ifade ederken, bu yenilikle güvenli, hızlı ve konforlu taşımacılığın mümkün hale geleceğini söyledi.Ayrıca, OTMİ ile bakım ve onarımda dışa bağımlılığın azalacağı ve işletme maliyetlerinin düşeceği de müjdeledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Otonom Tren Yönetim Sistemi (OTMİ) Geliştirme Projesi'nin, 2021 yılında TCDD ve TÜBİTAK RUTE arasında imzalanan protokolle hayata geçtiğini hatırlatarak önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Uraloğlu, Köseköy İstasyonu'nda sürdürülen çalışmaların detaylarını paylaşarak, geliştirilen sistemlerin ilk kez 2023 yılında devreye alındığını ve yıl sonuna kadar daha fazla OTMİ sisteminin kullanılmaya başlanacağını müjdeledi.Bakan ayrıca, proje kapsamında mini OTMİ tesislerinin kurulacağını ve tren muayene istasyonlarının hat kapasitesi, yoğunluk ve güzergah üzerindeki yük cinsine göre tasarlanacağını ifade etti.