Kritik MGK başladı! Gündem: İsrail’in saldırganlığı ve bölgeye yayılan savaş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu'da artan gerilimi 'İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, bizim vatan topraklarımız olacak' sözleriyle değerlendirmesinin ardından kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplandıİsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamın ardından Lübnan'a karadan saldırması, İran'ın Tel Aviv'e füze yağdırması ve yaşanan diğer güncel gelişmeler kritik MGK'da ele alınacak.Ortadoğu'da gerilim tırmanırken Türkiye'nin pozisyonu, olası risk, tehdit ve tedbirler masaya yatırılacak.MGK'da ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Irak'ın ve Suriye'nin Kuzeyi'nde yürütülen sınır ötesi operasyonlar, Ukrayna Savaşı ve Kara Harp Okulu mezuniyetinde bazı teğmenlerin gerçekleştirdiği alternatif yemin töreni konularının gündeme gelmesi bekleniyor.İsrail'in Gazze'de 41 binden fazla sivili katlederek insanlık suçu işlemesinin ardından Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana uyardığı bölgesel savaş riskinin boyutları görülmeye başladı.İsrail'i durdurmak üzere uluslararası toplumun baskılarını artırması gerektiğine işaret edilirken Türkiye'nin bölgesinde yaşananlara karşı takınacağı tutum merak ediliyor.NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irakın Kuzeyinde terörle mücadelesi ve İsrail'in saldırgan tutumunun komşu ülke politikalarına etkilerinin de MGK da gündeme gelmesi öngörülüyor.